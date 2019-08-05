Котовская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Подольска, которую подозревают в подкупе избирателей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, в июле во время предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов гражданка предлагала жителям микрорайона Подольска продать свой голос.

«За 1000 грн подольчане должны были проголосовать за одного из кандидатов в округе. В общем женщина «купила» 16 голосов», - сообщили в прокуратуре.

Во время обысков правоохранительные органы изъяли черновые записи с фамилиями лиц, которым выплатили деньги.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Подольского отдела полиции (ч. 4 ст. 160 УК Украины).

За подкуп избирателей Закон предусматривает наказание - от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На выборах в Верховную Раду в 137 округе победил самовыдвиженец Алексей Гончаренко (29,55%).