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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Минюсту.

Как сообщает пресс-служба суда, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Напомним, истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики» о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона.

Отметим, в 2015 году Компартия уже проигрывала суд по искам против Минюста.
ForUm

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