В Окружной административный суд Киева поступил иск Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Министерству юстиции Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, истцы просят суд отменить полностью приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики» о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона.

Сейчас судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Отметим, в 2015 году Компартия уже проигрывала суд по искам против Минюста.