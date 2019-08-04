Официальный Берлин в очередной раз выразил обеспокоенность ходом событий в Москве и арестом большого количества людей во время акции протеста в субботу, 3 августа.

Позиция правительства ФРГ выражена в заявлении Министерства иностранных дел страны.

«Сотни участников снова были арестованы на демонстрациях в Москве. Аресты были отнюдь непропорциональными мирному характеру протестов», - говорится в заявлении.

В немецком МИД подчеркивают, что вмешательство в гарантированное право на мирные собрания и свободу слова, которые повторяются в России, противоречат взятым РФ международным обязательствам и ставят под сомнение право на свободные и честные выборы.

Россия должна эффективно защищать основные права своих граждан, отмечается в заявлении.

Также МИД ФРГ призывает к скорейшему освобождению всех мирных демонстрантов и включению в избирательные списки всех независимых кандидатов на выборах, которые выполнили необходимые требования.

Напомним, в субботу, 3 августа, в Москве прошла очередная несанкционированная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которые не допущены на выборы в Мосгордуму. По данным портала ОВД-Инфо, всего было задержано более 1000 человек.