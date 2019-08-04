Об этом ОВД-инфо сообщил в Telegram.
«Данные на 14:00 4 августа. 1001 человека задержали в Москве во время акции «Вернем себе право на выборы». Уточнили данные по задержанным вчера», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 828 задержанных.
При этом в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили о задержании 600 человек.
Кроме того, Интерфакс со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы сообщил, что автомобили скорой помощи 12 раз выезжали 3 августа из-за обращений о травмах, полученных во время акции протеста в Москве, пять человек были госпитализированы.
По данным ведомства, среди пострадавших - один сотрудник правоохранительных органов, у него наиболее серьезная травма: вывих плеча, у остальных повреждения легкие и состояние их удовлетворительное. Из общего числа пять человек были госпитализированы в городские больницы. В настоящий момент после обследования и оказанной помощи в клинике остается один человек, состояние его удовлетворительное и не вызывает никаких тревог, он также будет выписан в ближайшее время.
Напомним, главы МИД Литвы и Латвии засудили массовое применение насилия на акциях в России.
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