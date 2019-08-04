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В сети появилось видео снятое очевидцами стрельбы в гипермаркете города Эль-Пасо (штат Техас). Видео опубликовал в Twitter журналист Сотири Димпинодис (Sotiri Dimpinoudis).

На видео видно, как люди лежат на полу, прячутся от убийцы. Также слышны звуки выстрелов.

В городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате стрельбы в супермаркете Walmart ранены по меньшей мере 18 человек. Район был оцеплен силами полиции и ФБР, в небо подняты полицейские вертолеты. Позже стало известно, что в результате стрельбы в в Техасе торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения. 

Напомним, позже в США произошла вторая за сутки массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 9 человек, а также нападавший, ранения полуичли 26 человек.
ForUm

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