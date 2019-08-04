В сети появилось видео снятое очевидцами стрельбы в гипермаркете города Эль-Пасо (штат Техас). Видео опубликовал в Twitter журналист Сотири Димпинодис (Sotiri Dimpinoudis).

На видео видно, как люди лежат на полу, прячутся от убийцы. Также слышны звуки выстрелов.

#Breaking: Just in - Shocking Video of people send on social media where the sound of gunshots heard are going off inside the Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas when people are hiding under desks and objects! pic.twitter.com/kG2joMSKss — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 3 августа 2019 г.

В городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате стрельбы в супермаркете Walmart ранены по меньшей мере 18 человек. Район был оцеплен силами полиции и ФБР, в небо подняты полицейские вертолеты. Позже стало известно, что в результате стрельбы в в Техасе торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения.

Напомним, позже в США произошла вторая за сутки массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 9 человек, а также нападавший, ранения полуичли 26 человек.