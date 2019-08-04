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В результате вооруженного нападения у торгового центра в городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек в возрасте от двух до 83 лет. Об этом сообщил представитель полиции Эль-Пасо Роберт Гомес в субботу, 3 августа.

Еще более 20 человек пострадали. Они находятся в клиниках города, сообщают американские СМИ.

В связи со стрельбой в Эль-Пасо полиция задержала 21-летнего мужчину. Он предположительно использовал АК-47.

По данным полиции, Патрик Крузиос перед тем как устроить стрельбу в торговом центре опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.

Дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.
ForUm

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