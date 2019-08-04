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Главы МИД Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгар Ринкевич осудили массовое и необоснованное применение насилия на акции с требованием допустить до выборов независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Об этом Линкявичюс и Ринкевич написали на своих страницах в Twitter .

«Отвратительно снова видеть массовое применение насилия против мирных демонстрантов, выступающих за свободные и демократические выборы в Москве. Россия быстро превращается в полицейское государство. Кремль должен прекратить применять силу, нарушать права человека и немедленно освободить задержанных», — написал Линкявичюс.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также осудил разгон протеста в Москве и призвал отпустить задержанных: «Еще один день жестокого подавления мирных демонстраций в Москве. Россия должна соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, необходимо прекратить неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей и освободить задержанных».

3 августа в Москве прошла несогласованная акция с требованием допустить до выборов независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Полиция задержала 828 человек.

Ранее 27 июля на митинге в центре Москвы за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму задержали около 1,4 тыс. человек.
ForUm

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