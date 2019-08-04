На территории российской Сибири продолжают действовать почти 500 очагов возгорания, за минувшие сутки локализована лишь десятая часть.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

За сутки самолеты сбросили более 1,5 тысячи тонн воды. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

Площадь пожаров постепенно увеличивается.

Власти утверждают, что заселенным территориям огонь не угрожает. В то же время, по данным МЧС, почти 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления.

Напомним, дым от лесных пожаров в Сибири достиг территории Аляски и западного побережья Канады.

Общая площадь лесных пожаров в России составляет около трех миллионов гектаров. При этом площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться.

МЧС России ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично — в Бурятии.

К слову, в РФ решили вызывать дожди, чтобы потушить Сибирь.