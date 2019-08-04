также в разделеМир
В Иране упал военный самолет 9
Умер певец Вилли Токарев 13
Появилось видео стрельбы в Техасе 18
На акции в Москве задержали более тысячи человек 16
Иран задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе 28
Главы МИД Литвы и Латвии засудили массовое применение насилия на акциях в России 25
В США вторая стрельба за сутки: есть погибшие 31
В Румынии уволили министра за комментарий об убийстве подростка 29
В Катаре проводят решающие переговоры США с Талибаном 21
В работе Instagram произошел сбой 27
На акции протеста в Москве задержали 828 человек 35
Стрельба в США: в Техасе погибли 20 человек 61
Протесты в Москве: количество задержанных превысила 300 человек 35
Перед акцией протеста в Москве задержали активистку Любовь Соболь 43
Лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов 29
Протесты в Москве: заведено свыше 1000 дел 38
Трамп: Ракетные испытания Северной Кореи не являются нарушением соглашений 31
У берегов Фиджи разбился медицинский вертолет, есть жертвы 29

На территории российской Сибири продолжают действовать почти 500 очагов возгорания, за минувшие сутки локализована лишь десятая часть.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

За сутки самолеты сбросили более 1,5 тысячи тонн воды. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

Площадь пожаров постепенно увеличивается.

Власти утверждают, что заселенным территориям огонь не угрожает. В то же время, по данным МЧС, почти 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления.

Напомним, дым от лесных пожаров в Сибири достиг территории Аляски и западного побережья Канады.

Общая площадь лесных пожаров в России составляет около трех миллионов гектаров. При этом площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться.

МЧС России ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично — в Бурятии.

К слову, в РФ решили вызывать дожди, чтобы потушить Сибирь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2846 грн.
27
Теги