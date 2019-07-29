В Сибири горит три миллиона гектаров лесов. Дым доходит до уральских городов и Поволжья, где жители жалуются на удушливый смог. При этом большинство пожаров не тушатся, пишет Русская служба Би-би-си.

По данным Авиалесоохраны, лесные пожары сейчас зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО. Общая площадь пожаров - около 3 млн гектаров, показывают данные космического мониторинга.

«Мы видим, что основная площадь, самая большая – в Якутии, более 1,2 млн га. Больше 1 млн га – в Красноярском крае и порядка 700 тыс. га - в Иркутской области», - рассказал руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин. Общая площадь горения, таким образом, примерно равна площади Бельгии.

Площадь пожаров продолжает расти.

По данным Авиалесоохраны, на тушении лесных пожаров задействовано 2 тысячи 715 человек и 343 единицы техники. Также в тушении участвуют 28 воздушных судов.

Как сообщал ТАСС, основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры.

«Ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие, - объясняет Куксин. - Такой порядок действует с 2015 года. Тогда формально узаконили практику, исторически сложившуюся от бедности - нет денег, нет топлива, нет самолетов, чтобы забрасывать пожарных на удаленные территории. Еще с советских времен многие пожары не тушились - не было космического мониторинга, и никто их не считал».

Советник главы Рослесхоза Александр Агафонов объяснял это так: «Смотрите сами: ближайшая точка базирования [самолета-танкера] в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Мы разоримся использовать авиацию для таких целей».

Как сообщали СМИ, едкий туман добрался в Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь и Челябинск. С 25 июля смог наблюдается и в Татарстане.

«Метеостанции республики наблюдают так называемую дымовую мглу, возникшую в результате воздушного переноса частичек гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан», - говорится в сообщении управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Из-за пожаров в четырех регионах – Иркутской области, Красноярском крае, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии - введен режим чрезвычайной ситуации. Петицию с требованием ввести режим ЧС на территории всего Сибирского федерального округа в интернете подписали более 120 тысяч человек.