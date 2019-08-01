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Специалисты будут вызывать искусственные осадки в Красноярском крае и Иркутской области России для борьбы с лесными пожарами.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу «Авиалесохраны».

«Сегодня, 1 августа, специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области. Там, в районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах, наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков в целях борьбы с лесными пожарами», - говорится в сообщении.

Осадки будут вызваны при помощи запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.

После дозаправки в Усть-Куте самолет «Авиалесоохраны» полетит в Эвенкийский район Красноярского края. Там, по оценкам специалистов, тоже накопились пригодные для искусственного вызывания дождя облака.

В Иркутской области действует 60 возгораний на площади 66 989 га, в том числе 62,1 тыс. гектаров, покрытых лесом. 31 очаг действует в труднодоступных районах, их общая площадь - 39 785 га, в зоне обслуживания - 29 очагов на 26 781 га.  

Кроме того, на землях «Заповедного Прибайкалья» действует четыре пожара. Их площадь составляет 1712,3 га, в том числе 703,3 га, покрытых лесом.  

По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 млн гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.
ForUm

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