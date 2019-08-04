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В международной правозащитной организации Human Rights Watch отмечают, что тяжелобольной политзаключенный Эдем Бекиров нуждается в «срочной медицинской помощи и адекватном лечении».

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Российские чиновники в Крыму должны немедленно перевести активиста Эдема Бекирова в больницу для обследования и лечения», — отмечается в сообщении правозащитников.

Старший научный сотрудник Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Юлия Горбунова отметила, что Бекиров тяжелобольной, поэтому родные и адвокаты опасаются за его жизнь.

«Он должен находиться в больнице, где он может получить адекватную медицинскую помощь, а не в камере предварительного заключения», — убеждена Горбунова.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где предъявили обвинение в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что незаконно арестованного в оккупированном Крыму Эдема Бекирова вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму.
ForUm

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