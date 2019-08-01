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Незаконно арестованного в оккупированном Крыму Эдема Бекирова вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму.

Об этом Чубаров заявил в ходе пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Там ситуация очень простая. Ему говорят: «Дай показания о том, что тебя использовали Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов, что они готовили террористический акт в Крыму - и все у тебя будет хорошо», - рассказал глава Меджлиса.

По его словам, инвалиду первой группы Бекирову поставлен ультиматум, цена которого – человеческая жизнь.

«Идет не просто пытка из-за его физического состояния, а ультиматум, где на кону - жизнь человека», - сказал Чубаров.

Он подчеркнул, что Россия не выполняет ни одной рекомендации Европейского суда по правам человека относительно здоровья Бекирова, и его состояние постоянно ухудшается.

«Вчера у него был адвокат впервые за более чем недельный срок, и он опять принес печальные новости о его здоровье», - рассказал Чубаров.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова.

Бекирова подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.
ForUm

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