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В Новоайдарском районе Луганской области полицейские изъяли почти 150 килограммов марихуаны. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Высушенное, частично переработанное и подготовленное к транспортировке наркосодержащие растение полицейские обнаружили в лесополосе вблизи с. Степной Яр.

С места происшествия правоохранители изъяли переработанные растения конопли приблизительной весом 150 кг, оборудование для переработки и упаковки растений и автомобиль, которым планировалось перевозить переработанные растения конопли к месту хранения.

Сообщается также, что рядом с местом происшествия полицейские обнаружили 35-летнего жителя Луганской области, причастность которого к переработке и выращивание данных растений сейчас проверяется.

Следственным сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения предусмотренного ч. 3 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
ForUm

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