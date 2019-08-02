В I полугодии 2019 платежеспособные банки получили 31 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 8,3 млрд грн, сообщает пресс-служба регулятора.

В общем доходы банков за шесть месяцев текущего года выросли на 31% до 121 млрд грн, расходы – на 7% до 90 млрд грн.

Существенный рост прибыльности банковской системы в I полугодии 2019 стал возможным благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов банков на 20% до 39,3 млрд грн и 17% до 20,8 млрд грн соответственно.

«Второй год подряд банки получают высокие прибыли в основном за счет стремительного развития потребительского кредитования, которое растет приблизительно на 30% в годовом исчислении. Также увеличению прибыли способствуют высокая чистая процентная маржа и рост комиссионных доходов, обусловленный повышением спроса на банковские услуги. Сегодня банковский сектор работает в благоприятных условиях, ведь после проведенного в 2015-2017 годах оздоровления сектора на рынке почти не осталось слабых банков. По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе высокая операционная эффективность и прибыльность сохранятся», - отметила первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

В то же время в I полугодии уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, с 76 платежеспособных на 1 июля 2019 банков 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 31,9 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на 0,9 млрд грн. Напомним, по итогам 2018 убыточными были 14 из 77 действующих на тот момент банков. Прибыль в I полугодии была сформирована в основном Приватбанком (18,3 млрд грн) и группой банков с иностранным капиталом (9 млрд грн).

В 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума.