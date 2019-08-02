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Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего главу Совета министров Крыма, экс-министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма. Об этом сам Могилев сообщил на своей странице в Facebook.

«Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление – это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины», - написал Могилев.

Напомним, в январе 2018 года Могилев дал показания в Оболонском районном суде по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В конце 2017 года суд принял решение о допросе ряда свидетелей стороны обвинения, в том числе на то время президента Петра Порошенко. 11 декабря в Оболонском районном суде допросили Арсена Авакова и Арсения Яценюка. После этого были допрошены еще несколько свидетелей из числа политиков и военнослужащих.
ForUm

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