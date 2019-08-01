Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в очередной раз по политическим мотивам атакует телеканалы NewsOne и «112 Украина». С таким заявлением выступила партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

«Канал NewsOne… обвиняют в разжигании вражды из-за инициативы проведения телемоста, в котором должны были участвовать простые жители Украины и Российской Федерации», - сказано в заявлении, распространенном пресс-службой партии. При этом в политсиле уверяют: ничему иному, кроме снижения градуса вражды, кроме поиска взаимопонимания и установления межнационального мира, этот телемост послужить не мог!.

Что касается телеканала «112 Украина», то его обвиняют в том, что он, якобы, показывает недостаточно фильмов. В «Оппозиционной платформе ‒ За жизнь» это обвинение назвали издевательским, напомнив, что именно власть и подконтрольные ей национал-радикалы сделали все, чтобы канал «112 Украина» не смог показать фильм обладателя трех премий «Оскар» Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».

«Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не раз демонстрировал готовность под любыми надуманными предлогами расправляться с неугодными СМИ. Однако то, что происходит сейчас, ‒ это верх цинизма! – сказано в заявлении партии. - Нацсовет выбирает именно те нарушения, которые связаны с давлением на свободу слова, осуществляемым властью и близкими к ней национал-радикальными организациями. И делается это, чтобы ни у кого не возникало сомнения в том, что это именно политическая расправа, основная цель которой – давление на независимые СМИ».