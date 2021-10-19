Шевченковский районный суд города Киева приговорил к 3 годам условно члена так называемой «ПГК Семенченко» Константина Никитенко, который признал причастность к выстрелу по зданию «112 канала» в июле 2019 года.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на приговор Шевченковского районного суда города Киева от 9 сентября.

Суд утвердил июньское соглашение Никитенко со следствием. Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и проведении террористического акта.

В решении суда говорится о компании (военизированное формирование) «Donbass Battalion corporation», которую создали в 2018 году и зарегистрировали в США. Члены формирования построили и обустроили в Украине тренировочную базу вроде военной.

В Украине оно действовало под видом охранной фирмы ООО «Донкорп Украина». Никитенко сначала был в батальоне «Донбасс», а позже присоединился этой «охранной фирме», где должен был заниматься подготовкой новобранцев.

Согласно материалам дела, инициировал теракт возле «112 канала» бывший нардеп Семен Семенченко. Он, в свою очередь, поручил организацию Вадиму Боровику, который привлек Никитенко для облегчения операции.

Перед осуществлением теракта Боровик и Никитенко приехали в близлежащие кварталы на автомобиле и в заранее подготовленном месте забрали ручной противотанковый гранатомет РПГ-22. Далее они на велосипедах направились к зданию «112 канала».

Сам выстрел примерно в 3:20 совершил Боровик. Никитенко отвечал за безопасность операции.

Суд приговорил Никитенко к пяти годам лишения свободы. В то же время суд освободил его от отбывания наказания и установил 3 года испытательного срока.

В мае 2021 Служба безопасности сообщила, что раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела ООО «Информационного агентства» 112 канал», который произошел в июле 2019 года.

По версии СБУ, в июне 2019 года Семен Семенченко, вместе с сообщником, провел разведку местности вблизи здания телеканала. Позже он организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.