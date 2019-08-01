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В Киеве задержали 59 мигрантов с инфекционным недугом, которые торговали на рынке продуктами питания. Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

31 июля сотрудники Центрального межрегионального управления ГМС в Киеве и Киевской области совместно с сотрудниками Национальной полиции провели отработку рынка в Деснянском районе столицы. Удалось выявить 59 иностранцев – нарушителей миграционного законодательства. В результате – в отношении 33 лиц принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения, в отношении 17 лиц - о сокращении срока временного пребывания в Украине, еще 2-х мигрантов поместят в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности. Также составлены 42 административных протокола по ст. 203 КУоАП «Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины».

На прошлой неделе на этом же рынке задержали 63 мигрантов. 10 человек решено было поместить в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Во время флюорографического обследования у трех из них обнаружили признаки серьезного инфекционного заболевания. Мужчины занимались реализацией овощей и фруктов, то есть постоянно контактировали с сотнями людей и с продуктами питания.  
ForUm

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