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В Киеве прошло освящение первого в истории Украины Музея становления украинской нации. 

Фото: Фейсбук

Об этом пишет журналист Анастасия Рагимова в Facebook, сообщает «Страна».

Она отмечает, что помещение музея освятил глава ПЦУ Епифаний, восковой двойник которого также есть в музее. 
«Экспозиции нереальные. Сами фигуры как живые, просто каждый волосок, ноготок, трещинка на губах и пора на лице. Костюмы фигур - что ни экспонат, то просто шедевр, отточена каждая деталь», - журналистка.

Фигура Епифания в музее стоит рядом с фигурой Филарета. Между ними находится копия Томоса для Украины.

Открытие музея для посетителей состоится 3 августа, находится он в здании музея Второй мировой войны в Киеве. 
ForUm

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