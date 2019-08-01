В Киеве прошло освящение первого в истории Украины Музея становления украинской нации.

Фото: Фейсбук

Об этом пишет журналист Анастасия Рагимова в Facebook, сообщает «Страна».

Она отмечает, что помещение музея освятил глава ПЦУ Епифаний, восковой двойник которого также есть в музее.

«Экспозиции нереальные. Сами фигуры как живые, просто каждый волосок, ноготок, трещинка на губах и пора на лице. Костюмы фигур - что ни экспонат, то просто шедевр, отточена каждая деталь», - журналистка.

Фигура Епифания в музее стоит рядом с фигурой Филарета. Между ними находится копия Томоса для Украины.

Открытие музея для посетителей состоится 3 августа, находится он в здании музея Второй мировой войны в Киеве.