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Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют обыски в помещениях ГП «Украэрорух» и по месту жительства его должностных лиц.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

«Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами «Украэрорух», которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО «Платинум Банк», признанного неплатежеспособным», - говорится в сообщении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года.  
ForUm

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