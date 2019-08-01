Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют обыски в помещениях ГП «Украэрорух» и по месту жительства его должностных лиц.
Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.
«Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами «Украэрорух», которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО «Платинум Банк», признанного неплатежеспособным», - говорится в сообщении.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года.
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