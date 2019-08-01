На Буковине община Украинской Православной Церкви, лишившись храма, обустроила для молитвы старый магазин.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, верующие села Товтры Заставновского района Черновицкой области, у которых сторонники новой Церкви захватили храм, обустроили для молитвы помещение старого магазина.

«ПЦУ храм украли, но веру не забрали. Верующие УПЦ остались верными Блаженнейшему митрополиту Онуфрию и остаются в вере своих прадедов. Богослужение совершают в бывшем магазине. В эти дни прихожане села Товтры готовятся ко встрече с владыкой Мелетием во временном помещении для богослужений - в старом магазине», - рассказали в пресс-службе епархии.

Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий посетит общину села Товтры, чтобы поддержать верующих, которые остаются верны своей Церкви.

Стоит отметить, что община села Товтры – не первая, которая вынуждена молиться в помещении магазина. Ранее после захвата храма сторонниками ПЦУ переделала под церковь помещение старого магазина община села Пятигоры Здолбуновского района Ровенской области.

Как сообщалось, 18 мая в присутствии правоохранителей сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм в селе Товтры Заставновского района Черновицкой области. Оттеснив религиозную общину УПЦ от храма, правоохранители запустили через живую цепь сторонников ПЦУ в сельскую церковь.