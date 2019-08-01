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Пятый Президент Украины Петр Порошенко дал два миллиарда гривен собственных средств на армию.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде в ответ на реплику о том, что один из политиков обвинил его в жадности.

«Точно нет. Это имидж, который пытаются создать. Я на жадность пытаюсь ответить следующим. Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен своих собственных денег на армию?» - сказал Порошенко.

Он добавил, что не раздает денег, потому что каждая копейка досталась тяжелым трудом.

«Спросите Силы воздушной обороны, которые я обустроил вместе с моими партнерами по «Рошену». Спросите 3-й или 8-й полк спецназа, спросите об антиснайперских комплексах. Потому что как только у них появились антиснайперские комплексы, намного уменьшилось количество российских снайперов», - сказал Порошенко.

При этом он сообщил, что теперь меньше дает армии, потому что она обеспечена.

«Но благотворительные программы не заканчиваются, это не тема этого интервью», - резюмировал Порошенко.
ForUm

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