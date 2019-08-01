Cын Усамы бин Ладена Хамза бин Ладен, которого долгое время считали наследником руководства «Аль-Каиды» и который неоднократно угрожал напасть на США, мертв.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на NYT.

В марте Госдепартамент США пообещал 1 миллион долларов за информацию, которая поможет найти сына бин Ладена, однако, как отмечает издание, к тому времени он уже был убит.

«Хамза бин Ладен был убит на протяжении последних двух лет во время правления администрации Трампа, но для подтверждения его смерти потребовалось время», – пояснили американские чиновники на условиях анонимности.

Правительство причастно к операции, однако подробности неизвестны.

При этом президент США Дональд Трамп 31 июля на вопрос NBC News, известна ли ему информация о смерти террориста, отвечать отказался.

1 мая 2011 года Усама Бин Ладен был убит в ходе операции военных США в Пакистане.

С августа 2015 года Хамза бин Ладен в аудио- и видеосообщениях призывал своих последователей начать атаки на Соединенные Штаты и их западных союзников, а также угрожал отомстить СЩА за убийство отца.

5 января 2017 года Госдепартамент ввел санкции против Хамзы бин Ладена в связи с его причастностью к террористической деятельности.