Украина и еще 10 стран, включая Молдову, Армению и Грузию, присоединились к санкциям ЕС против Исламского государства и террористической организации Аль-Каида.

Соответствующая информация содержится в Декларации высокого представителя ЕС, обнародованной на сайте Европейского Совета, сообщает Укринформ.

«19 октября 2020 года Совет ЕС принял Решение (CFSP) 2020/1516. Решение Совета ЕС продолжает существующие ограничительные меры до 31 октября 2021 года. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, члены Европейского экономического пространства, а также Украина, Республика Молдова, Армения и Грузия присоединились к этому решению Совета ЕС», - говорится в документе.

Как отметил высокий представитель ЕС, эти страны обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС. Евросоюз принял во внимание такие обязательства и приветствовал их.

Это решение продлевает действие санкций, которые определены в Решении Совета ЕС (CFSP) 2016/1693 в рамках общей внешней политики и политики безопасности относительно ограничительных мер против ИГИЛ и аль-Каиды, а также против лиц, групп, предприятий и учреждений, которые с ними ассоциированы.

Меры вводят жесткие ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.

Санкции запрещают торговлю нефтью и нефтепродуктами, любые формы финансовой поддержки, включая займы и кредиты.

Членам этих организаций запрещен въезд на территорию Евросоюза, это ограничение распространяется также на граждан стран ЕС, которые принадлежат к этим террористическим организациям.

Во всех странах ЕС строго преследуется любая деятельность, связанная с терроризмом, включая пропаганду насилия и экстремизма, рекрутинг.