Армия США нанесла авиаудар в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате чего были убиты несколько главарей террористической группировки «Аль-Каида» в этой стране. Об этом вечером в четверг, 22 октября, заявила Бет Риордан, пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США, которое ответственно за проведение операций в этом регионе, сообщает DW.

По словам Риордан, ликвидация главарей «Аль-Каиды» в Сирии «подорвет способность террористической организации в дальнейшем планировать и совершать нападения в мире, которые будут представлять угрозу гражданам США, нашим партнерам и невиновным гражданским». Представительница вооруженных сил США не сообщила о числе убитых.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаудара были убиты 14 исламистов, среди которых шестеро главарей и пятеро иностранцев. По данным центра, который опирается на данные сети информаторов в Сирии, двое из убитых принадлежали к «Хайят Тахрир аш-Шам», группировке, в которую вошло и «Джебхат ан-Нусра», бывшее отделение «Аль-Каиды» в Сирии. Авиаудар с дрона был нанесен недалеко от города Салкин по палатке, в которой проходила встреча.

В «Хайят Тахрир аш-Шам» подтвердили, что авиаудар был нанесен по палатке, «которая принадлежала одному из наших уважаемых», в результате чего погибли несколько человек.