также в разделеМир
Трамп объявил о создании вакцины от коронавируса 9
США перед выборами обвинили российских хакеров в кибератаках 7
Во Франции за сутки коронавирус выявили у 41 тысячи человек 13
В мире число случаев COVID-19 превысило 41,6 миллиона 10
ЕС исключил Грузию и Канаду из списка безопасных стран 19
В НАТО решили ответить на увеличение ядерных арсеналов РФ 20
ЕС ввел санкции против руководителя ГРУ РФ за хакерскую атаку на Бундестаг 9
Инфекционист: Ситуация с COVID-19 может улучшиться к марту 12
Спецслужбы США обвинили Россию и Иран во вмешательстве в выборы-2020 13
Премию Сахарова в этом году присудили белорусской оппозиции 12
В Бразилии умер участник испытания вакцины от коронавируса 16
В Испании впервые в ЕС зафиксирован миллион заражений коронавирусом 24
В Беларуси исчез известный поэт 30
В мире за сутки COVID-19 заболели более 400 тысяч человек 10
НАТО создаст в Германии космический центр 31
В Германии пенсионер с перцовым баллончиком отгонял прохожих на «соцдистанцию» 10
В Чехии вводят локдаун 27
В Польше число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч 17

Армия США нанесла авиаудар в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате чего были убиты несколько главарей террористической группировки «Аль-Каида» в этой стране. Об этом вечером в четверг, 22 октября, заявила Бет Риордан, пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США, которое ответственно за проведение операций в этом регионе, сообщает DW.

По словам Риордан, ликвидация главарей «Аль-Каиды» в Сирии «подорвет способность террористической организации в дальнейшем планировать и совершать нападения в мире, которые будут представлять угрозу гражданам США, нашим партнерам и невиновным гражданским». Представительница вооруженных сил США не сообщила о числе убитых.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаудара были убиты 14 исламистов, среди которых шестеро главарей и пятеро иностранцев. По данным центра, который опирается на данные сети информаторов в Сирии, двое из убитых принадлежали к «Хайят Тахрир аш-Шам», группировке, в которую вошло и «Джебхат ан-Нусра», бывшее отделение «Аль-Каиды» в Сирии. Авиаудар с дрона был нанесен недалеко от города Салкин по палатке, в которой проходила встреча.

В «Хайят Тахрир аш-Шам» подтвердили, что авиаудар был нанесен по палатке, «которая принадлежала одному из наших уважаемых», в результате чего погибли несколько человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги