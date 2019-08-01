Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил генпрокуратуре и следственному комитету провести проверки того, могли ли лесные пожары в Сибири быть устроены намеренно для сокрытия незаконной заготовки древесины.

Как сообщает Интерфакс, согласно поручению, проверка должна быть завершена до 1 ноября.

До 3 августа Медведев поручил представить предложения о финансировании расходов МЧС, Минобороны и регионов на тушение лесных пожаров из резервного фонда правительства.

Кроме того, до 30 августа Минприроды и МЧС должны передать предложения по созданию в Сибирском федеральном округе специализированного лесопожарного центра для мониторинга, профилактики и своевременного принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров.

В настоящее время в России горит около 3 млн га леса. 147 пожаров тушат, однако еще более 300 очагов находятся в труднодоступных районах. Наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области - там по состоянию на четверг огнем охвачено 66 989 га.

На всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии введен режим ЧС.