Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор Малиновского районного суда Одессы, которым действующего Одесского городского председателя Геннадия Труханова и других соучастников признаны невиновными в совершении инкриминируемых преступлений по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене. Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Только анализом содержания самого приговора установлено достаточно оснований для его отмены (неполнота судебного разбирательства, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, существенное нарушение требований уголовного процессуального закона). После выхода из отпуска прокуроров, которые поддерживали публичное обвинение, и ознакомления ими с материалами судебного производства, очевидно, будут установлены и другие обстоятельства в пределах оснований для отмены приговора, а соответственно и для внесения дополнений к апелляции», - заявил Холодницкий.

Требования апелляционной жалобы касаются необходимости отмены необоснованного оправдательного приговора и вынесения нового, согласно которому признать виновными лиц, оправданнных судом первой инстанции, и назначить наказание, указанное прокурорами в судебных прениях.

В САП отметили, что суд в приговоре даже не принял решения по поводу производства в отношении юридического лица – ООО «Девелопмент Элит», что является обязательным при принятии оправдательного приговора в соответствии с ч. 4 ст. 374 УПК Украины. «Это, конечно, не удивительно, поскольку после судебных прений в совещательной комнате судьи находились меньше, чем зачитывали приговор, сумев за три рабочих дня оценить около сотни томов доказательств и написать более 370 страниц приговора. При этом анонс о выходе суда из совещательной комнаты для оглашения приговора появился утром третьего рабочего дня пребывания в совещательной комнате», - подчеркнул Холодницкий.

Отбросив ряд доказательств стороны обвинения, другой части доказательств оценки в приговоре не предоставлено вообще, в том числе и показаниям свидетеля Е. Малаховскиса, что суд обязывался сделать, отказывая 02.04.2019 прокурору в вызове указанного свидетеля.

«Таким образом, форсированное рассмотрение уголовного производства сказалось, ведь скорость рассмотрения не означает его качества», - резюмировали в САП.

Как сообщал ForUm, 9 июля суд признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.