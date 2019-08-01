В зоне отчуждения разработали водные маршруты посещения по рекам Припять и Уж, сообщает пресс-служба Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Развитие новых форм посещения зоны отчуждения было инициировано туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за последние 5 лет почти в 10 раз. Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону Зоны отчуждения – ее природу.

«Все маршруты проверенны дозиметристами и безопасны для посетителей», - подчеркнули в агентстве.

Однако все поездки должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины «О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы» и «Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения».

Сейчас осуществляются организационные мероприятия по внедрению указанных маршрутов для посетителей.