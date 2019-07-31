После начала работы Верховной Рады Украины ИХ созыва состоится назначение нового Генерального прокурора, в полномочия которого входит замена местных прокуроров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки в регион, когда некоторые участники разговора пожаловались на работу прокурора области Сергея Овчаренко.
«Мне сейчас сложно что-то говорить по прокурору. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача – менять всех прокуроров. Пусть генеральный прокурор разбирается с этим вопросом», - подчеркнул Президент.
Также глава государства уточнил, что в его полномочия не входит назначение и увольнение местных прокуроров.
Напомним, 11 июня президент подписал представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Однако впоследствии парламент отказался рассматривать это представление.
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