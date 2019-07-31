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В рамках осуществления мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области обнаружили на Луганщине тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

На территории заброшенного частного домовладения в Новоайдарском районе оперативники спецслужбы нашли большой арсенал с оружием.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из тайника 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120 мм, которые запрещены минскими соглашениями, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, 3 ручных кумулятивных гранаты РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства.

По предварительной информации, схрон был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.
ForUm

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