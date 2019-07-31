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Мэра Запорожья Владимира Буряка вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей. Об этом сообщает Радио Свобода.

В ведомстве также сообщили, что на допросы в качестве свидетелей по этому делу вызвали ряд местных политиков.

«Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-то обстоятельства дела», - сообщил пресс-офицер ведомства в Запорожье Сергей Левченко.

Имена всех лиц, приглашаемых в СБУ на допрос, пока не разглашают.

Владимир Буряк вызов на допрос пока не комментировал. В пресс-службе мэрии заявили, что повестку с вызовом на допрос городскому голове еще не вручали.

18 июля в СБУ сообщили о расследовании фактов подкупа избирателей в пользу кандидатов в народные депутаты в Запорожье, которые осуществляла группу лиц в интересах России.

В ведомстве сообщили, что указанные лица участвовали в избирательной кампании определенных политических сил в регионе, впрочем каких именно, в Службе безопасности не разглашают. Проверялась их причастность к мероприятиям по дестабилизации политической ситуации в Запорожской области. Основанием для открытия производства стали заявления нескольких запорожских кандидатов в народные депутаты, имена которых в СБУ не разглашали.

 
ForUm

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