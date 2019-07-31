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Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило шести парламентским партиям госфинансирование их уставной деятельности в III квартале 2019 года.

Как сообщает пресс-служба НАПК, бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий.

Так, «Народный фронт» получит 36 млн 363,3 тыс. грн; «Европейская солидарность» (переименованная партия «Блок Петра Порошенко») - 35 млн 841,5 тыс. грн; Радикальная партия Олега Ляшко - 12 млн 231,4 тыс. грн; ВО «Батькивщина» - 9 млн 329,4 тыс. грн; «Самопомич» – 32 млн 164,6 тыс. грн, из которых 14 млн 142 тыс. грн – средства за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

«Оппозиционный блок» в III квартале получит средства из госбюджета в размере 50% (за ІІ та ІІІ кварталы) общей величины ежегодного госфинансирования для партии – 30 млн 979,4 тыс. грн.

«Перечисление средств политической партии осуществлено вследствие выяснения обстоятельств и устранения причин, послуживших основанием для принятия решения о неперечислении средств государственного финансирования уставной деятельности во II квартале 2019 года», - пояснили в НАПК.
ForUm

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