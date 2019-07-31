По результатам предварительного расследования в уголовном производстве по факту незаконного привлечения гражданина Украины Николая Карпюка к уголовной ответственности на территории Российской Федерации Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении следователю СК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно собранной доказательной базе, указанное лицо, занимая должность старшего следователя по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, находясь в г. Ессентуки, действуя умышленно, при отсутствии в материалах уголовного дела №68144 объективных доказательств причастности гражданина Украины Карпюка к совершению преступлений, расследуемых по делу, осознавая, что это лицо не имеет отношения к их совершению, имея умысел на привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконно привлек Карпюка к уголовной ответственности путем вынесения 17.04.2014 постановления о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 209 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13.06.1996 № 63-Ф3), п «В», «з», «н» ст. 102, ч. 2 ст. 15, п «В», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (в редакции Федерального закона от 29.04.1993 № 4901-1), искусственно создав доказательства его вины в инкриминируемых преступлениях», - сообщили в ГПУ.

В настоящее время готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации по уведомлению указанному лицу о подозрении и проведения с ним ряда процессуальных действий.

Досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному привлечению Карпюка к уголовной ответственности.

Как сообщал ForUm, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам и Станислава Клыха к 20 годам тюрьмы по обвинению в убийствах российских военных в Чечне в 1994-1995 годах.

Карпюк уверен, что не будет сидеть в российской тюрьме 22 года.