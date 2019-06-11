Украинский политзаключенный Николай Карпюк уверен, что не буду сидеть в российской тюрьме 22 года. Об этом заявил его российский адвокат Алексей Барановский после посещения украинца во Владимирской колонии Т-2 «Владимирский централ», сообщает Громадське.

Защитник рассказал, что Карпюк живо обсуждает украинские и российские политические события, политзаключенный получает письма поддержки из 16 стран.

«Карпюк с оптимизмом смотрит на то, что происходит в Украине. Он говорит, что даже по тем обрывочных сведениям, которые он может получить из российской прессы, он понимает, что в украинской политике происходит смена поколений, смена политических элит и это обновление предусматривает возможности качественных изменений в украинском обществе и государстве», - рассказал адвокат.

В то же время Карпюк очень скучает из-за разлуки с семьей и из-за невозможности участвовать в обучение сына Тараса.

«В любом случае, я не буду сидеть 22 года, меня или освободят каким-то способом, обменом или еще как-то, или меня заберет к себе Всевышний», - передал слова украинца адвокат.

Как сообщал ForUm, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам и Станислава Клыха к 20 годам тюрьмы по обвинению в убийствах российских военных в Чечне в 1994-1995 годах.