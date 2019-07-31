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Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили бывшего сотрудника МВД Украины на разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности страны по заданию ФСБ РФ.

Как сообщает пресс-служба СБУ, житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь на временно оккупированной территории АР Крым, был завербован сотрудником ФСБ РФ.

По заданию «куратора» агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье. Полученную информацию он передавал представителю иностранной спецслужбы при выезде на временно оккупированную территорию АР Крым под предлогом якобы решения семейных вопросов. Продолжаются следственно-оперативные действия. Напомним, ранее контрразведчики СБУ также задержали бывшего сотрудника МВД Украины за разведывательно-подрывную деятельности против нашего государства по заданию ФСБ РФ.  
ForUm

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