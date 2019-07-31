В 2018 году 12 тысяч детей были убиты или ранены во время вооруженных конфликтов во всем мире.

Как сообщает DW, возглавляют список по количеству пострадавших такие страны как Афганистан, Палестина, Сирия и Йемен, говорится в ежегодном докладе о положении детей в условиях вооруженных конфликтов.

Гибели и ранения детей были в числе 24 тысяч «тяжелых нарушений» против малолетних, зафиксированных ООН, включая использование детей в качестве солдат, сексуальное насилие, похищения, атаки на школы и госпитали.

Как отмечается в отчете, количество нарушений со стороны неправительственных вооруженных групп остается неизменным, в то же время наблюдается увеличение количества нарушений со стороны правительств и правительственных сил.

Между тем конфликт в Йемене порождает новые жертвы. Вследствие артиллерийского обстрела со стороны Саудовской Аравии по северному Йемена в понедельник, 30 июля, погибли 13 мирных жителей, включая двух детей, передает AFP со ссылкой на местных медиков. Также сообщается о 26 раненых, среди них 12 детей. Целью удара были регионы Йемена, где сейчас сосредоточены силы йеменских хусит, которых поддерживает Иран.

Напомним, на фоне обострения ситуации в Персидском заливе за последние месяцы йеменские хуситы нанесли несколько ударов по городам в Саудовской Аравии. Вооруженное противостояние в Йемене обострилось с весны 2015 года, когда в конфликт вмешалась коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией. С тех пор войска коалиции регулярно наносят удары с воздуха по позициям повстанцев хуситов. В гражданской войне в стране, по данным ООН, погибли десятки тысяч человек. Миллионы покинули свои дома.