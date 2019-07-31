Оспаривать решение украинского суда об аресте танкера Neyma должен его владелец, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в эфире «Коммерсант FM».

«Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, моряки уже давно дома. Судно находится в частном владении, поэтому все должна решить судебная инстанция», - сказал Карасин.

Он отметил, что частный собственник имеет право в судебном порядке обжаловать арест судна. «Надо выяснять, кому оно принадлежит», - добавил дипломат.

Вместе с тем, российское дипломатическое ведомство пообещало следить за ситуацией с танкером.

Как сообщал ForUm, 30 июля суд арестовал российский танкер, блокировавший корабли ВМС в Керченском проливе.