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По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8 - 10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт «Лубня - Волосатое» на украинско-польской границе.

Как сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, пересекать границу через КПП смогут и пешеходы, и велосипедисты.

«Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10:00 до 19:00 по киевскому времени. Пересечение границы – по биометрическим паспортам или Шенгенской визе», - отметили власти области.
ForUm

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