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Глава Офиса президента считает, что Верховная Рада нового созыва не успеет собраться до 1 сентября.

«Поскольку я юрист, я понимаю сроки начала работы Верховной Рады, пожалуй, она не успеет начать работу до первого сентября. Это зависит не от нас, это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает», - заявил он на брифинге, передает Украинская правда.

Ранее в партии «Слуга народа» неоднократно заявляли, что хотели бы провести первое заседание Верховной Рады 24 августа.

Однако впоследствии лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что первое заседание может состояться в конце августа – начале сентября.

Сейчас избранные кандидаты от «Слуги народа» находятся в Трускавце на недельном обучении, которое организовала Киевская школа экономики.
ForUm

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