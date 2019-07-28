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Будущие нардепы от партии Слуга народа прибыли в Трускавец, где пройдет однонедельный интенсив от Киевской школы экономики.

Об этом сообщает LB.ua.

Будущих депутатов централизованно автобусами с вокзала Трускавец везут в отели.

 

По информации источников LB.ua, они разместятся в самых дорогих отелях города — Риксос и Женева.

Ранее сообщалось, что Киевская школа экономики будет обучать депутатов от партии Слуга народа.

Это будет однонедельный интенсив. В основе его методики — Гарвардский курс преподавания для взрослых.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают 5 партий.
ForUm

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