Будущие нардепы от партии Слуга народа прибыли в Трускавец, где пройдет однонедельный интенсив от Киевской школы экономики.
Об этом сообщает LB.ua.
Будущих депутатов централизованно автобусами с вокзала Трускавец везут в отели.
По информации источников LB.ua, они разместятся в самых дорогих отелях города — Риксос и Женева.
Ранее сообщалось, что Киевская школа экономики будет обучать депутатов от партии Слуга народа.
Это будет однонедельный интенсив. В основе его методики — Гарвардский курс преподавания для взрослых.
Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают 5 партий.
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