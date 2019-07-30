Пограничники разоблачили несанкционированную остановку поезда, в который украинцы пытались загрузить почти 3 тонны орехов в Россию

Сегодня ночью оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы, реализуя заранее полученную информацию, в районе населенного пункта Лиман Первый Двуречанского района Харьковской области обнаружили 6 человек. Они перегружали картонные коробки из двух транспортных средств «ГАЗ» в пустой вагон грузового поезда, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГПСУ.

Поезд как раз совершил несанкционированную остановку после прохождения погранично-таможенного контроля на пути в Россию.

«Во время задержания правонарушители-машинисты пытались убежать, начав движение поезда в сторону границы, однако были блокированы на следующей станции и не пропущены через границу», - сообщили в ведомстве.

В поезде и на месте перегрузки обнаружено 277 коробок с грецкими орехами общим весом 2770 кг и принадлежности для пасеки. Товар правонарушители планировали незаконно переместить через границу. Также при осмотре автомобиля одного из правонарушителей выявлено незарегистрированное устройство для отстрела резиновых пуль с патронами.

По данной ситуации в компетентные правоохранительные органы пограничниками направлено сообщение о совершении преступлений, предусмотренных статьями 227, 263 и 276 УК Украины.

В настоящее время продолжаются мероприятия по фиксации доказательств правонарушения и осуществляется проверка местности по маршруту движения поезда.