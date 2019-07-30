также в разделеОбщество
ГБР проводит обыски в двух аэропортах и на таможне 13
НАБУ задержало бывшего зама Головина 14
Украина откроет 18 визовых центров в 16 странах 9
На Херсонщине СБУ блокировала перемещение нелегалов в Европу 11
Верховный суд отложил дело Крысина до сентября 18
МинВОТ: Крымчанам питьевой воды хватает с головой 42
Вместо парада: В День Независимости в Киеве пройдет Шествие достоинства 99
Умер легендарный разведчик, добывший первую информацию о лихорадке Эбола 85
В ГПУ объяснили, почему фигурант дела Гандзюк сходил на футбол 19
Двое жителей Донецка сбывали в Киеве фальшивую валюту из «ДНР» 30
В Украине объявлено штормовое предупреждение 57
Глава Окружного админсуда заявил о конфликте с представителями старой власти и не винит Зеленского 50
В Киеве «схемщики» договариваются с лидером «Слуги народа» о многомиллионных контрактах 97
СМИ: Россия перекрыла четверть черного моря 98
Советник президента заявил о различиях течения болезней «у представителей разных рас» 36
В Будапеште повторно арестовали украинца-капитана корабля Viking 22
Матиос: Отравления Ющенко не было 461
НАПК: Реестр коррупционеров работает в штатном режиме 22

Пограничники разоблачили несанкционированную остановку поезда, в который украинцы пытались загрузить почти 3 тонны орехов в Россию

Сегодня ночью оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы, реализуя заранее полученную информацию, в районе населенного пункта Лиман Первый Двуречанского района Харьковской области обнаружили 6 человек. Они перегружали картонные коробки из двух транспортных средств «ГАЗ» в пустой вагон грузового поезда, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГПСУ.

Поезд как раз совершил несанкционированную остановку после прохождения погранично-таможенного контроля на пути в Россию.

«Во время задержания правонарушители-машинисты пытались убежать, начав движение поезда в сторону границы, однако были блокированы на следующей станции и не пропущены через границу», - сообщили в ведомстве.

В поезде и на месте перегрузки обнаружено 277 коробок с грецкими орехами общим весом 2770 кг и принадлежности для пасеки. Товар правонарушители планировали незаконно переместить через границу. Также при осмотре автомобиля одного из правонарушителей выявлено незарегистрированное устройство для отстрела резиновых пуль с патронами.

По данной ситуации в компетентные правоохранительные органы пограничниками направлено сообщение о совершении преступлений, предусмотренных статьями 227, 263 и 276 УК Украины.

В настоящее время продолжаются мероприятия по фиксации доказательств правонарушения и осуществляется проверка местности по маршруту движения поезда.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги