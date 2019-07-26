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Городской глава Киева Виталий Кличко заявляет, что команда президента Владимира Зеленского пыталась подчинить его своим людям – Андрею Ваврышу или Александру Ткаченко.

«У меня состоялась встреча с руководителем Офиса президента, мне потом поступил звонок – и господин Богдан заявил, что я должен корректировать свои действия в отношении процессов в городе с двумя персоналиями – я могу выбирать, с тем или иным. Были озвучены имена Ваврыш и Ткаченко. Этот звонок был где-то две или три недели назад», - заявил мэр.

В ответ Кличко спросил у Богдана, какие официальные должности этих людей, чтобы участвовать в консультациях.

«После этого я также получил звонок от господина Ваврыша, мы встретились. Мы обсуждали возможность переезда Офиса президента с Банковой в Украинский дом на Европейской площади», – заявил столичный мэрю

Кличко напомнил, что Украинский дом не является собственностью городской общины, а подчиняется Государственному управлению делами президента.

«Все действия, которые нужно сделать для переезда – если нужно будет помочь, мэрия сделает все, чтобы это произошло как можно быстрее, Я это озвучил – больше я не встречался по этому вопросу», – заявил он.

На вопрос относительно слухов о возможном выдвижении гендиректора «1+1 Media» Александра Ткаченко в мэры Кличко ответил: «Он лично мне этого не заявлял».

Ранее Андрей Ваврыш – бывший чиновник Киевской городской госадминистрации, один из крупнейших застройщиков в столице и соавтор концепции переезда Офиса президента в Украинский дом, заявил, что не планирует возвращаться во власть.
ForUm

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