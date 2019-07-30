Украина получила чрезвычайный шанс изменить ситуацию – статья с таким названием под авторством редакционного совета вышла в почтенном изданииThe Washington Post.

«Украинская политическая элита неоднократно теряла шанс стабилизировать страну и обеспечить независимость от России», – пишет издание, передают Факты.

21 июля избиратели заменили более 60 процентов состава парламента, отправив на обочину партии, которые управляли страной в прошлом, а партия президента-новичка Владимира Зеленского впервые за всю историю независимой Украины получила абсолютное большинство в парламенте, пишут авторы статьи.

Вашингтон пост указывает на позитивные сигналы, которые уже прислал президент Зеленский: он уже попросил парламент отменить депутатскую неприкосновенность, позволить преследования официальных лиц за взяточничество и одобрить назначение нового генерального прокурора.

«Господин Зеленский может продемонстрировать, что его правительство будет отличаться от предыдущих путем назначения новых прокуроров, продвижением судебной реформы, поддержкой антикоррупционного суда и очисткой таможни», – говорится в статье.

Вместе с тем, указывают авторы статьи, президенту Зеленскому стоит дистанцироваться от олигарха Игоря Коломойского.

«Появившаяся победа господина Зеленского отделила Украины от других стран Восточной Европы, там, где демократия или не существует, или находится под угрозой. Если он будет успешным, он может превратить политический климат в регионе и нанести потенциально сокрушительный удар авторитарной модели власти Путина и его имперским амбициям», – говорится в статье.

«Соединенные Штаты, которые при администрации Трампа поддерживают суверенитет Украины, должны сделать все, чтобы помочь ей. Но именно президент Зеленский и новая политическая элита, которую он создал, должны показать, что Украина может быть успешной», – пишет влиятельная американская газета.