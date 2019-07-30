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Правоохранителям Ирпенского отдела поступила информация от коллег из Житомирской области, что неделю назад родные потеряли связь с молодым парнем, который работал на стройке, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Во время допроса, на конкретные вопросы о судьбе своего подчиненного прораб и пособник путались в ответах. Впоследствии признались в убийстве. Они рассказали, что лишили молодого человека жизни за кражу в 600 долларов и вывезли его в лесополосу.

Далее для сокрытия преступления бездыханное тело подожгли и закопали. Во время проведения расследования следователи получили неопровержимые доказательства совершения убийства.

Впрочем, на самом деле ли парень украл деньги – неизвестно. По неподтвержденной информации, якобы те злосчастные 600 долларов прораб нашел у себя.

Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания.

По факту возбуждено уголовное производство по п.12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
ForUm

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