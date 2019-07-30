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ООО «Проектно-производственный центр «Сервит», основателями которой являются братья Виктор и Владимир Бесаги, пытаются сохранить монополию на многомиллионные контракты с рядом киевских коммунальных предприятий. Ради этого они ведут переговоры с руководством политической партии Владимира Зеленского.

Как стало известно нашему изданию, в последние годы заместители главы КГГА в лице господина Александра Спасибко и Константина Федотова, организовали схему по продвижению близких к себе частных фирм и заключению между ними и столичными коммунальными предприятиями многомиллионных договоров. Как рассказывают участники рынка, «откаты» при этом составляют около 10-15%.

Федотов, близкий к Вадиму Столару, завел в КП «Киевтеплоэнерго» и КП «Спецжитлофонд» компанию под названием «Сервит», которая занимается проектированием и строительством инженерных сетей, а также монолитных сооружений. Основателями компании являются братья Виктор и Владимир Бесага.

В целом с 2017 по 2019 год компания «Сервит» победила в 27 закупках на общую сумму 80,1 миллионов гривен. В частности, с КП «Спецжитфонд» подписаны 6 контрактов на 70 миллионов гривен, с КП «Киевтеплоэнерго» на сумму более 6,7 миллиона гривен, с КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района Киева» 3 контракта на сумму 2 миллиона гривен, еще 4 контракта на 1,3 миллиона гривен – с КП «Соломенка-Сервис».

При этом «Сервит» имеет целый ряд компаний-«прокладок», с помощью которых миллионы, полученные из бюджета столицы, размываются (см. инфографику).

В связи с серьезным ослаблением нынешнего руководства КГГА, братья Бесаги попали в новую команду главы партии «Слуга Народа» - Дмитрия Разумкова, и пытаются договориться о влиянии на принятие нужных контрактов их фирмой в Киеве.
ForUm

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