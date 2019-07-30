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Советник президента, основатель сети частных клиник «Борис» Михаил Радуцкий, которого в партии «Слуга народа» назвали претендентом на должность министра здравоохранения, заявил о существовании особенностей лечения у представителей разных рас. 

Об этом Радуцкий заявил в интервью газете «Ваше здоровье», комментируя внедрение в Украине международных клинических протоколов.

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«Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными», – сказал Радуцкий.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун выразила удивление заявлением Рудуцького.

«Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких «иммунных потребностей нации», а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться одним и тем же вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии.

Она пояснила, что международные протоколы – это такие гайдлайны, универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту. Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для украинцев, американцев или поляков – одинакова. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый.
ForUm

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