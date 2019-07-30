Советник президента, основатель сети частных клиник «Борис» Михаил Радуцкий, которого в партии «Слуга народа» назвали претендентом на должность министра здравоохранения, заявил о существовании особенностей лечения у представителей разных рас.

Об этом Радуцкий заявил в интервью газете «Ваше здоровье», комментируя внедрение в Украине международных клинических протоколов.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fulanasuprun%2Fposts%2F2400617816889438&width=500" width="500" height="679" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

«Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными», – сказал Радуцкий.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун выразила удивление заявлением Рудуцького.

«Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких «иммунных потребностей нации», а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться одним и тем же вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии.

Она пояснила, что международные протоколы – это такие гайдлайны, универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту. Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для украинцев, американцев или поляков – одинакова. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый.