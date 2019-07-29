Все члены Комитета монетарной политики Национального банка по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки, сообщает пресс-служба регулятора.

Так, восемь членов комитета поддержали снижение учетной ставки на 0,5 процентного пункта, один – на 1 п.п. Он отметил, что в пользу такого шага свидетельствует ревальвационное давление на гривню в результате повышенного интереса нерезидентов к ОВГЗ. Также он учитывает ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС и ЕЦБ в ответ на замедление экономического роста.

При этом существенным риском является дальнейшее усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего из-за возможной задержки с проведением ключевых реформ или шагами по нивелированию предыдущих достижений, в том числе через судебные и законодательные решения, которые могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с МВФ.

В процессе обсуждения члены Комитета отмечали, что пока макроэкономические условия являются благоприятными для продолжения цикла смягчения монетарной политики, начатого НБУ в апреле.

«Особое внимание члены КМП уделили первому обнародованию прогноза учетной ставки. Они единодушно поддержали такую ​​публикацию. По их мнению, это будет способствовать улучшению понимания монетарной политики НБУ и его макроэкономического прогноза всеми экономическими агентами», - отметили в Нацбанке.

Согласно базовому прогнозному сценарию, при условии постепенного снижения процентной ставки ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий. При таких условиях инфляция должна достичь цели 5% в конце 2020 года.

Большинство членов комитета считают, что НБУ должен быть осторожным в смягчении монетарной политики, поскольку доверие к способности НБУ достигать инфляционной цели только начинает формироваться.

Обсуждая прогнозную динамику учетной ставки, члены КМП согласились, что при отсутствии значительных экономических шоков на конец 2021 ее уровень может снизиться до нейтрального - 8%. Стремительно снижение ставки ожидается в течение 2020 года.