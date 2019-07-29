Силовики обезвредили преступную организацию в составе 13 человек во главе с «криминальными авторитетами» и под «крышеванием» сотрудников полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Члены преступной организации совершали вымогательства денежных средств у жителей Киевщины с угрозой и применением насилия.

«На территории Киевской области и города Киева проведено 50 обысков с привлечением 500 человек личного состава полиции и прокуратуры, в ходе которых изъяты доказательства деятельности преступной организации. Установлено, что «криминальный авторитет» создал преступную организацию, в состав которой вошли 5 организованных преступных групп с четким иерархическим подчинением последнему. Он, пытаясь избежать уголовной ответственности, скрывался от правоохранителей», - сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали в городе Умань Черкасской области. Еще двух активных участников, которые пытались скрываться от правоохранителей, задержали в Херсонской и Хмельницкой областях.

Во время проведения санкционированных обысков у злоумышленников изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывные устройства, денежные средства, транспортные средства, а также другие вещи и документы, являющиеся доказательствами совершения уголовных преступлений.

Всех 13 участников преступной организации задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 УК Украины.

Также, в рамках данного уголовного производства, задержан сотрудник из числа руководящего состава белоцерковской полиции за пособничество в совершении вымогательства членами преступной организации.

Сейчас продолжают продолжаться первоочередные следственные действия с целью фиксации доказательственной базы в уголовном производстве.