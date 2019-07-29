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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает кадровые перестановки на местах. Он опубликовал на фейсбук-странице пост с пятью претендентами на должность главы Одесской облгосадминистрации, предложив пользователям онлайн-голосование.

В списке руководитель общественной организации «Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов» Андрей Андрейчиков, активистка и основательница «Открытой европейской школы» Татьяна Петракевич, депутат Одесского горсовета, основательница БФ «Французский бульвар» Ольга Квасницкая, бизнесмен и инвестор Максим Куций, а также скандальный соратник и адвокат Эдуарда Гурвица в бытность мэром Одессы.

На кандидатов большинство пользователей отреагировали неоднозначно: это люди либо без профессионального бэкграунда, либо, наоборот, с богатым политическим прошлым и сомнительными связями.

Но наибольший резонанс вызвала кандидатура Максима Болдина.

Больше остальных вопросов вызвал Максим Болдин. Кандидату вспоминают связи с одиозными регионалами, а также уголовные дела о растрате госимущества, в которых он фигурировал.

Максим Болдин – вообще не вариант. Тут даже думать нечего. Конечно, если есть желание проститься со своей собственностью и деньгами из бюджета, этот будет лучшей кандидатурой», - пишет пользователь Давид Гоцман.

Анжелика Воинская, в свою очередь, напомнила, что Болдин руководил юридическим департаментом Одесского горсовета – его называли «юристом Гурвица». Был одним из фигурантов «дела Смоляра».

«Тех, кто был у «кормушки» сначала надо люстрировать», - пишет Владислав Побережный.

Напомним, по «делу Смоляра» Болдина обвиняли в присвоении имущества и растрате – именно он, будучи замначальника юридического департамента мэрии, подписал документы о передача 23 зданий в центре Одессы в обмен на одно здание на Станкостроительной. Ущерб составил порядка 10 млн долл.

По данным СМИ, Болдин был тесно связан с бывшим мэром Одессы Эдуардом Гурвицем. И принимал непосредственное участие во многих схемах по расхищению городского имущества и средств.
ForUm

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